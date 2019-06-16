Гройсман инициировал создание Фонда будущего для финансирования социальных проектов

Средства будут направляться на социальные проекты и обучение для украинских детей

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание Фонда будущего. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, источниками фонда станут доходы от приватизации, детенизации экономики, демонополизации и деолигархизации экономии.

"Хочу создать Государственный фонд будущего, куда мы направим ресурсы от шахт, приватизации, детенизации. Сюда должны быть привлечены средства от монополий, олигархов", – заявил Гройсман.

Также премьер подчеркнул, что деньги фонда пойдут на обучение детей и решение других проблем.

"Такие фонды созданы в развитых странах. И я хотел бы, чтобы такой фонд был создан в Украине", – заявил глава правительства.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что рост экономики Украины может обеспечить увеличение минимальной зарплаты граждан страны как минимум вдвое.

Ранее Госслужба статистики сообщила, что по итогам января-марта 2019 года самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована у работников авиационной отрасли – она составила 25 850 грн.

При этом в апреле средняя номинальная зарплата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций достигла 10 269 грн. Апрельский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, почти в 2,5 раза.

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