Гройсман: Кабмин продлит контракт Коболева, но есть условие

Если оговоренные цели не будут достигнуты, контракт расторгнут

Фото: Кабинет министров Украины

Гройсман: Кабмин продлит контракт Коболева, но есть условие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/37a/a52/5c837aa520989.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/37a/a52/5c837aa520989.jpg 2019-03-20T12:42:00+02:00 Экономика Если оговоренные цели не будут достигнуты, контракт расторгнут

Кабинет министров намерен продлить контракт с правлением "Нафтогаза Украины", включая главу компании Андрея Коболева. Условием для такого решения является снижение зарплаты, заявил во время заседания правительства Владимир Гройсман.

"Набсовет "Нафтогаза" подал нам предложения, чтобы заработная плата менеджмента компании была вдвое меньше, чем это сегодня, без премий и бонусов. Нас это предварительно устраивает, поэтому сегодня мы примем решение о том, чтобы продолжить с правлением компании на этих условиях на год контракт с ежемесячным и ежеквартальным отчетностью о достижении целей. Если эти цели не будут достигнуты, мы разорвем контракт", – отметил премьер.

По его словам, конкурс на должности правления компании состоится 20 марта 2020 года.

Гройсман также подчеркнул, что наблюдательный совет "Нафтогаза" принял во внимание условия правительства для продления контракта с Коболевым на год.

"Они полностью пошли на решение, которое мы от них требовали. Для вас интересна фамилия, а для меня фамилия не интересна. Меня интересуют три технических задания. И кто будет достигать их – для меня не имеет значения", – сказал он.

Напомним, действующий контракт с Коболевым истекает 22 марта 2019 года. В январе Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза", а также пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании.

Тогда Коболев ответил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой". При этом Коболев добавил, что хочет сохранить должность.

При этом 6 марта правительство решило провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза".

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