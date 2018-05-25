Гройсман – Могерини: Украинская ГТС надежна для Европы, а от России гарантий никаких

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил на встрече в Брюсселе с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, что Европа может положиться на украинскую ГТС в вопросе транзита газа вместо российского газопровода "Северный поток – 2", передает пресс-служба Кабмина.

Он объяснил, что реализация проекта российского газопровода – это использование гибридного оружия против Европы, формирование мощного элемента будущего влияния на Евросоюз.

"Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС. Мы призываем Еврокомиссию сделать все возможное для того, чтобы на проекты вроде "Северного потока – 2" было распространено действие Третьего энергетического пакета ЕС. В свою очередь мы гарантируем надежность украинской ГТС, и готовы привлечь иностранного партнера к ее использованию. Это будет надежно – и для Украины, и для Европы. Зато с российской стороны гарантий аналогичной надежности работы – никаких", – сказал Гройсман.

Как недавно сообщалось, Украина запланировала масштабный "ремонт" ГТС. "Укртрансгаз" и "Нафтогаз Украины" разработали 10-летний план модернизации ГТС Украины – на 2018-2027 годы.

Как сегодня заявил Владимир Гройсман, Украина согласна на газовые переговоры с Россией при участии ЕС. Украинский премьер на встрече с представителем Еврокомиссии подтвердил, что Киев готов к трехсторонним переговорам по транзиту российского газа.