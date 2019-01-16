Гройсман назвал четыре условия для энергонезависимости Украины
Премьер не забывает, что и население нужно защитить от рыночных цен на газ
Энергонезависимость Украины зависит как от увеличения добычи собственного газа, так и интегрировании украинской газотранспортной системы к европейскому рынку. Об этом сказал на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.
По словам главы правительства, энергонезависимость Украины зависит от следующих шагов:
- увеличения добычи собственного газа;
- энергоэффективности;
- интеграции украинской ГТС к европейскому рынку;
- субсидий для защиты населения.
"Ежегодно уменьшаем потребление газа, а в этом году заработает Государственный фонд энергоэффективности, чтобы украинские граждане получили финансовые ресурсы на мероприятия по энергосбережению", – сказал Гройсман и добавил, что нужно защитить население от рыночных цен на газ, для чего будет и далее применяться механизм субсидий.
Ранее премьер рассказывал, что Украина находится на 2-3 месте в мире по запасам газа и этот факт может помочь стране получить энергетическую независимость.
В свою очередь вице-премьер-министр Владимир Кистион говорил, что к 2035 году Украина планирует начать экспорт газа в объеме около 5 млрд куб. м. Транзит природного газа по своей газотранспортной системе ожидается в объеме до 150 млрд куб. м ежегодно.
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