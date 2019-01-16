Гройсман назвал четыре условия для энергонезависимости Украины

Премьер не забывает, что и население нужно защитить от рыночных цен на газ

Фото: Facebook

Гройсман назвал четыре условия для энергонезависимости Украины https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f0d/cc3/5c3f0dcc35eae.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f0d/cc3/5c3f0dcc35eae.jpg 2019-01-16T13:06:42+02:00 Экономика Премьер не забывает, что и население нужно защитить от рыночных цен на газ

Энергонезависимость Украины зависит как от увеличения добычи собственного газа, так и интегрировании украинской газотранспортной системы к европейскому рынку. Об этом сказал на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам главы правительства, энергонезависимость Украины зависит от следующих шагов:

увеличения добычи собственного газа;

энергоэффективности;

интеграции украинской ГТС к европейскому рынку;

субсидий для защиты населения.

"Ежегодно уменьшаем потребление газа, а в этом году заработает Государственный фонд энергоэффективности, чтобы украинские граждане получили финансовые ресурсы на мероприятия по энергосбережению", – сказал Гройсман и добавил, что нужно защитить население от рыночных цен на газ, для чего будет и далее применяться механизм субсидий.

Ранее премьер рассказывал, что Украина находится на 2-3 месте в мире по запасам газа и этот факт может помочь стране получить энергетическую независимость.

В свою очередь вице-премьер-министр Владимир Кистион говорил, что к 2035 году Украина планирует начать экспорт газа в объеме около 5 млрд куб. м. Транзит природного газа по своей газотранспортной системе ожидается в объеме до 150 млрд куб. м ежегодно.

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман назвал четыре условия для энергонезависимости Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...