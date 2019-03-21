Гройсман назвал движущую силу украинской экономики

Премьер-министр уверен, что стране нужно развивать углубленную обработку продукции

Фото: Кабинет министров Украины

Гройсман назвал движущую силу украинской экономики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/132/1c5/5c81321c50426.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/132/1c5/5c81321c50426.jpg 2019-03-21T14:15:00+02:00 Экономика Премьер-министр уверен, что стране нужно развивать углубленную обработку продукции

Агропромышленный комплекс является движущей силой украинской экономики, а также гарантом продовольственной безопасности мира. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Агропромышленный комплекс – это движущая сила нашей экономики и гарант продовольственной безопасности Украины и мира. Наша продукция представлена в 190 странах мира, мы входим в ТОП-7 экспортеров продовольствия. Но наш потенциал больше", – цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

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По его словам, Украине следует увеличивать углубленную переработку продукции.

"В ближайшие годы мы будем иметь больше инвестиций в развитие АПК, создание новых продуктов, которые будут представлены на внутреннем и внешних рынках под маркой "made in Ukraine", – отметил Гройсман и уточнил, что объем капитальных инвестиций в агрокомплекс в 2018 году достиг 90 млрд грн.

Напомним, ранее в Совете НБУ назвали два драйвера для украинской экономики. Среди этих факторов также был указано развитие аграрного сектора. Отмечается, что спрос на украинскую сельхозпродукцию есть и будет высоким как минимум в среднесрочной перспективе.

Кроме того, бывшие президенты дали рецепт экономического прорыва Украины:

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