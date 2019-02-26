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Гройсман назвал условие снижения цены на газ для украинцев

Сегодня, 17:22

По словам премьера, решения по цене на газ должны совпадать с договоренностями с Евросоюзом

Гройсман назвал условие снижения цены на газ для украинцев Экономика По словам премьера, решения по цене на газ должны совпадать с договоренностями с Евросоюзом

Если будет найдено решение, которое позволит снизить цену на газ для населения в несколько раз без негативных последствий для экономики и не будет противоречить международным договоренностям Украины, Кабинет министров готов его принять на следующий день.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Украинского энергетического форума.

"Возможно ли без последствий для национальной экономики, без экономического коллапса, возможно ли сегодня снизить в два, три или четыре раза цену на газ в стране? Я прошу вас, как профессиональных людей, обсудить эту тему, и глубоко уверен в том, если вы найдете решение, что это возможно, и это будет полностью совпадать с нашими договоренностями с ЕС, Всемирным банком и МВФ, – то я беру на себя обязательства это профессиональное решение, которое будет найдено, реализовать буквально завтра", – заявил глава правительства.

Напомним, в "Нафтогазе Украины" подсчитали, что конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. В этот тариф уже включена стоимость доставки газа и его распределения, а также НДС.

Следующее повышение цены на газ для населения запланировано на май 2019 года, но официальных решений пока не было.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, что дешевле и удобнее использовать украинцам: газ или электроэнергию:

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Тег Кабмин, газ, Гройсман

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УНИАН

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