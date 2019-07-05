Гройсман – Нефьодову: "Сегодня ты получишь билет на войну с теневиками"

Премьер-министр пообещал главе Таможенной службы свою поддержку

Фото: Кабинет министров Украины

Максиму Нефьодову, возглавившему Государственую таможенную службу (ГТС), необходимо вычистить систему, разорвать все коррупционные схемы и не допускать каких-либо воздействий на все процессы. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает правительственный портал.

Он напомнил, что конкурс на руководителя ГТС оставался приостановленным 67 дней, но суд его разблокировал, и теперь появился шанс на проведение реформы.

"Максим Нефедов, сегодня ты получишь билет на войну с теневиками. И так, как я в свое время поддерживал ProZorro, дерегуляцию, я так же буду поддерживать твою деятельность на таможне. Нужен результат: белый бизнес должен работать быстро, а все схемы должны быть ликвидированы на системном уровне. И убежден, мы можем сделать это вместе", – подчеркнул глава правительства.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы (ГТС и ГНС), а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.

Конкурс на руководителей указанных служб был объявлен 20 марта. ГНС возглавил Сергей Верланов, а конкурс на главу ГТС был приостановлен 23 апреля. Заключительный этап конкурса на руководителя Таможни состоялся 25 июня после того, как его разблокировали по решению суда. Победителем стал Нефьодов, а 5 июля его кандидатуру одобрил Кабмин.

Ранее мы сообщали, что работники Львовской таможни пресекли незаконное перемещение валюты через границу – гражданин Украины пытался провезти 35 тыс. долларов.

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