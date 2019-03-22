Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Гройсман о новом контракте с Коболевым: Нет ни бонусов, ни заоблачных зарплат

Сегодня, 12:31

По словам премьера, набсовет компании согласился на условия Кабмина

Фото: Кабинет министров Украины
Гройсман о новом контракте с Коболевым: Нет ни бонусов, ни заоблачных зарплат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b9a/55f/5c8b9a55f0c82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b9a/55f/5c8b9a55f0c82.jpg Экономика По словам премьера, набсовет компании согласился на условия Кабмина

Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" думал над предложениями Кабинета министров относительно нового контракта с главой компании Андреем Коболевым в течение двух месяцев и в результате согласился на условия правительства.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, набсовет предложил Кабмину продлить с Коболевым контракт с новыми условиями, в котором "нет ни бонусов, ни заоблачных зарплат".

"Когда мы знали, что заканчивается контракт, я абсолютно четко сказал: меня фамилии менеджмента не интересуют, меня интересует одно – на тех условиях, на которых был подписан контракт за день до нашего правительства, мы его продолжать не будем", – сказал Гройсман.

Премьер напомнил, что поставил набсовету "три четких критерия":

  • продолжить функционирование газотранспортной системы после 2020 года;
  • достичь целей, определенных стратегией Кабмина по увеличению добычи газа, что "за предыдущие периоды "Нафтогазом" было провалено".
  • уменьшить зарплаты и ликвидировать бонусы.

Напомним, 22 марта истекает действующий контракт с Коболевым. В январе Гройсман заявлял, что правительство намерено приостановить контракты с руководством "Нафтогаза" из-за "космических" зарплат и премий топ-менеджмента компании. 

Теперь стороны пришли к компромиссу – Кабмин согласился продлить контракт Коболева при соблюдении ряда условий:

Ранее Коболев отмечал, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой"

20 марта Кабмин внес изменения в устав "Нафтогаза", которые касаются порядка назначения главы и членов правления компании. Согласно обновленному документу, теперь они будут избираться без представления наблюдательного совета. В тот же день правительство приняло распоряжение о досрочном прекращении полномочий независимого члена набсовета "Нафтогаза" Стивена Джона Хейсома

Позже было обнародовано распоряжение правительства от 20 марта 2019 года о продлении срока полномочий Коболева. В нем сказано, что с 23 марта уровень его вознаграждения составит "50 процентов месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Нафтогаз, контракт, Гройсман, Нафтогаз Украины, Коболев

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман о новом контракте с Коболевым: Нет ни бонусов, ни заоблачных зарплат". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Насалик сообщил, когда Кабмин продлит контракт с Коболевым

20 марта, 13:34

Министр перечислил три требования Кабинета министров

Гройсман: Кабмин продлит контракт Коболева, но есть условие

20 марта, 12:42

Если оговоренные цели не будут достигнуты, контракт расторгнут

Гройсман озвучил требования к кандидатам на пост главы "Нафтогаза"

19 марта, 18:25

По мнению премьера, зарплаты в компании не должны быть заоблачными

Что будет, если Россия остановит транзит газа через Украину: Коболев перечислил сценарии

20 марта, 11:07

Решение будет принимать лично Путин, уверен глава "Нафтогаза"

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Развод Собчак с Виторганом: названа причина

5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Зеленский озвучил фамилию возможного главы МИД в случае победы

На кого никогда не наезжают в тюрьме

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО