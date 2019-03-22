Гройсман о новом контракте с Коболевым: Нет ни бонусов, ни заоблачных зарплат

По словам премьера, набсовет компании согласился на условия Кабмина

Фото: Кабинет министров Украины

Гройсман о новом контракте с Коболевым: Нет ни бонусов, ни заоблачных зарплат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b9a/55f/5c8b9a55f0c82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b9a/55f/5c8b9a55f0c82.jpg 2019-03-22T12:31:00+02:00 Экономика По словам премьера, набсовет компании согласился на условия Кабмина

Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" думал над предложениями Кабинета министров относительно нового контракта с главой компании Андреем Коболевым в течение двух месяцев и в результате согласился на условия правительства.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, набсовет предложил Кабмину продлить с Коболевым контракт с новыми условиями, в котором "нет ни бонусов, ни заоблачных зарплат".

"Когда мы знали, что заканчивается контракт, я абсолютно четко сказал: меня фамилии менеджмента не интересуют, меня интересует одно – на тех условиях, на которых был подписан контракт за день до нашего правительства, мы его продолжать не будем", – сказал Гройсман.

Премьер напомнил, что поставил набсовету "три четких критерия":

продолжить функционирование газотранспортной системы после 2020 года;

достичь целей, определенных стратегией Кабмина по увеличению добычи газа, что "за предыдущие периоды "Нафтогазом" было провалено".

уменьшить зарплаты и ликвидировать бонусы.

Напомним, 22 марта истекает действующий контракт с Коболевым. В январе Гройсман заявлял, что правительство намерено приостановить контракты с руководством "Нафтогаза" из-за "космических" зарплат и премий топ-менеджмента компании.

Теперь стороны пришли к компромиссу – Кабмин согласился продлить контракт Коболева при соблюдении ряда условий:

Ранее Коболев отмечал, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой".

20 марта Кабмин внес изменения в устав "Нафтогаза", которые касаются порядка назначения главы и членов правления компании. Согласно обновленному документу, теперь они будут избираться без представления наблюдательного совета. В тот же день правительство приняло распоряжение о досрочном прекращении полномочий независимого члена набсовета "Нафтогаза" Стивена Джона Хейсома.

Позже было обнародовано распоряжение правительства от 20 марта 2019 года о продлении срока полномочий Коболева. В нем сказано, что с 23 марта уровень его вознаграждения составит "50 процентов месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании".

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