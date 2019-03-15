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Гройсман о победе "Нафтогаза" в Стокгольме: Нет денег на счетах государства – нет премий

Сегодня, 17:44

Премьер считает, что зарплаты в компании должны быть рыночными

Фото: Кабинет министров Украины
Гройсман о победе "Нафтогаза" в Стокгольме: Нет денег на счетах государства – нет премий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc5/3c2/5c8bc53c26f41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc5/3c2/5c8bc53c26f41.jpg Экономика Премьер считает, что зарплаты в компании должны быть рыночными

Зарплаты сотрудников компании "Нафтогаз Украины" должны быть рыночными, а не "космическими" и "заоблачными". При этом премии надо выплачивать после поступления средств на счета государства.

Об этом 15 марта заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Верховной Раде в ходе Часа вопросов к правительству.

"Не может украинский менеджер получать в три-четыре раза больше денег, чем его коллега в аналогичных компаниях в странах Восточной, даже Западной Европы. Это грабеж, я считаю", – отметил глава правительства.

При этом Гройсман добавил, что денег от победы "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже на счетах Государственной казначейской службы Украины нет.

"Если речь идет о том, чтобы премия была выплачена дополнительно за Стокгольм, то я хочу посмотреть на средства по Стокгольму на счетах государства – государственного казначейства. Таких денег пока не поступало. Если они не поступали, то и предмета премии нет", – заключил глава Кабмина.

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом" и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд долларов были зачтены арбитрами в качестве оплаты за полученный "Нафтогазом" в 2014–2015 годах, но неоплаченный из-за отсутствия согласованной цены газ.

Остаток долга "Газпрома" по решению арбитров составляет 2,56 млрд долларов плюс проценты за время неисполнения судебного решения. По данным "Нафтогаза", за год общий долг вырос почти на 200 млн долларов. Отказавшись выполнять решение арбитров, российская компания инициировала обжалование в апелляционном суде округа Свеа (Швеция). Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

В январе 2019 года Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза", а также пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. Его возмутило, что после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в 2018 году между сотрудниками "Нафтогаза" разделили около 40 млн долларов премии.

6 марта правительство решило провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Он стартует 23 марта.

В тот же день СМИ опубликовали предложение набсовета компании к Кабмину: компенсационный пакет главе компании предлагался со среднемесячной зарплатой в 10,5 млн гривен, а с учетом победы в Стокгольмском арбитраже – более 28,5 млн гривен.

Позже в СМИ появилась копия нового предложения набсоветазарплата Коболева предлагается на уровне 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий.

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Тег Нафтогаз, зарплата, зарплаты, Гройсман, Нафтогаз Украины, Коболев

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