Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Гройсман о росте экономики 13 кварталов подряд: Надо двигаться быстрее

Сегодня, 19:09

Премьер-министр выступил на встрече с представителями бизнеса

Фото: Кабинет министров Украины

Экономика Украины растет 13 кварталов подряд. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями бизнеса 15 апреля в Киеве, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, за последние пять лет Кабинету министров удалось провести фундаментальные преобразования.

"Сейчас мы имеем 13 кварталов роста [экономики]. Но достаточно ли этого для того, чтобы вырваться из проблем, которые имеем? Является ли достаточным тот рост, чтобы обеспечить постоянство и предсказуемость, чтобы обеспечить успех? Нет! Надо двигаться быстрее", – подчеркнул Гройсман.

Как добавил премьер, стратегия правительства состоит в том, чтобы с помощью роста экономики, накопления собственных ресурсов и уменьшения долговой нагрузки обеспечить стабильное развитие Украины.

Он отметил, что цель любых регуляторных инициатив Кабмина – уничтожить теневой сектор экономики, а также обеспечить легальному бизнесу возможность работать прозрачно и открыто.

Напомним, 14 апреля правительству Украины во главе с Гройсманом исполнилось три года. Накануне этой даты премьер заявил, что среди приоритетов, которые Кабмин ставит на ближайшее будущее, – рост экономики и качества жизни, утверждение эффективной системы управления государством и продолжение капитального ремонта страны.

По данным Государственной службы статистики, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, демонстрируя ускорение третий год подряд.

На прошлой неделе Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2019 году на уровне 2,7%.

Ранее Гройсман заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег экономика, ВВП, Гройсман, Владимир Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман о росте экономики 13 кварталов подряд: Надо двигаться быстрее". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцев ждет рост курса доллара и цен: S&P обновило прогноз

Сегодня, 12:55

Аналитики перечислили основные "тормозящие" факторы в экономике страны

В Украине ухудшили прогноз роста экономики по итогам года

12 апреля, 19:25

Новый прогноз Минэкономразвития обнародовал Минфин

Мировая экономика замедлила рост: МВФ назвал причины и ухудшил прогноз

10 апреля, 10:11

Аналитики Фонда подготовили свежий отчет о глобальных рисках

МВФ дал прогноз по росту украинской экономики

9 апреля, 19:49

Прогноз озвучен на два года – 2019-й и 2020-й

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Молдаванин нашел ВАЗ-2103 1975 года с пробегом 148 километров

Назван самый полезный суп

Политолог объяснил, почему Тимошенко провалилась на выборах

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

"Мама его больше любила": в России девушка закопала в снег брата

Пыталась соблазнить: Чубаров рассказал о встрече с Поклонской

Мартин: «Финал "Игры престолов" не будет отличаться от книг»

Идеальный вес женщины (таблица)

Актрисы Сomedy Women и их вторые половинки
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

Вчера, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Дантес выставил напоказ самую интимную часть тела Дорофеевой

Снимок Аллы Пугачевой без фотошопа напугал сеть

Как стирать обувь в стиральной машине