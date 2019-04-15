Гройсман о росте экономики 13 кварталов подряд: Надо двигаться быстрее

Премьер-министр выступил на встрече с представителями бизнеса

Фото: Кабинет министров Украины

Экономика Украины растет 13 кварталов подряд. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями бизнеса 15 апреля в Киеве, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, за последние пять лет Кабинету министров удалось провести фундаментальные преобразования.

"Сейчас мы имеем 13 кварталов роста [экономики]. Но достаточно ли этого для того, чтобы вырваться из проблем, которые имеем? Является ли достаточным тот рост, чтобы обеспечить постоянство и предсказуемость, чтобы обеспечить успех? Нет! Надо двигаться быстрее", – подчеркнул Гройсман.

Как добавил премьер, стратегия правительства состоит в том, чтобы с помощью роста экономики, накопления собственных ресурсов и уменьшения долговой нагрузки обеспечить стабильное развитие Украины.

Он отметил, что цель любых регуляторных инициатив Кабмина – уничтожить теневой сектор экономики, а также обеспечить легальному бизнесу возможность работать прозрачно и открыто.

Напомним, 14 апреля правительству Украины во главе с Гройсманом исполнилось три года. Накануне этой даты премьер заявил, что среди приоритетов, которые Кабмин ставит на ближайшее будущее, – рост экономики и качества жизни, утверждение эффективной системы управления государством и продолжение капитального ремонта страны.

По данным Государственной службы статистики, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, демонстрируя ускорение третий год подряд.

На прошлой неделе Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2019 году на уровне 2,7%.

Ранее Гройсман заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.

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