Гройсман – о состоянии рынка энергоресурсов: "Закрытый клуб в энергосфере разрушен"

Открытость и прозрачность работы Государственной службы геологии и недр Украины станут отдельной страницей в истории страны

Фото: Сегодня

Гройсман – о состоянии рынка энергоресурсов: "Закрытый клуб в энергосфере разрушен" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/950/70f/5c595070f3178.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/950/70f/5c595070f3178.jpg 2019-02-26T10:55:00+02:00 Экономика Открытость и прозрачность работы Государственной службы геологии и недр Украины станут отдельной страницей в истории страны

Правительство Украины совместно с парламентом и экспертной средой приложило немало усилий, чтобы максимально открыть для всех участников сферу энергоресурсов и привлечь новых игроков на этот важный для нашей страны рынок. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время участия в 10-м юбилейном Международном энергетическом форуме, который проходит в эти дни в Киеве.

"Мы создали возможности, в том числе в сфере добычи газа, которые обеспечивают свободный доступ. Это новое законодательство, это включение в процесс местных общин. Мы передали на места часть рентных платежей. Мы обеспечили пятилетний мораторий на изменения рентных ставок и уменьшили их для новых скважин", – отметил Гройсман.

Отдельная страница, по словам Владимира Гройсмана, – открытость и прозрачность работы Государственной службы геологии и недр Украины. Так, для участников рынка открыты геологические данные.

"В марте и апреле будут отрыты аукционы и конкурсы на новые площади. Госгеонедра работают над тем, чтобы любая заявка была открытой и публичной. Чтобы все видели, как происходит рассмотрение предложений и принимаются решения", – сообщил глава правительства.

Премьер также подчеркнул, что разочарован тем, что "Нафтогаз" не выполнил задание по добыче газа.

"В том числе думаю это потому, что он чувствует свое монопольное положение и технологически сегодня он уступает участникам частного сектора. Но убежден, что мы найдем возможности, чтобы национальная газодобывающая компания была эффективной и достигла тех целей и задач, которые стоят перед нами. Перед государством. Наша задача – больше добывать и производить энергоресурсов, энергоэффективно их потреблять. И из страны импортера нам нужно превратиться в страну, которая может всем спектром энергоресурсов обеспечить себя и конечно стратегитческая цель – страна-экспортер", – отметил премьер-министр.

Справка.

Кабинет Министров Украины рассматривает развитие энергетической сферы Украины в контексте реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года. Одной из целей стратегии является достижение полной энергетической независимости, а также открытие рынка газа в стране – для полного обеспечения ресурсом всех категорий потребителей, а также привлечение новых инвесторов и технологий добычи.

За последние три года Украина полностью отказалась от импорта газа из Российской Федерации и существенно сократила импорт из других источников – за счет внедрения технологий эффективного потребления ресурсов. На 30% уменьшена зависимость от поставок российского ядерного топлива благодаря поставкам свежего ядерного топлива компании Westinghouse. Уменьшена зависимость и потребления дефицитного антрацитового угля. За период 2014-2018 годов более 500 тыс. украинских семей получили "теплые" кредиты на утепление домов на общую сумму более 6 млрд грн.

В системе газодобычи введено стимулирующее налогообложение для бурения новых скважин, проведена дерегуляция разрешительной системы. В этом году государство планирует предложить для разработки более 40 участков общей площадью 20 тыс. кв. км на аукционах и конкурсах. Для 12 проектов уже утверждены конкурсные условия.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, открытый доступ к недрам позволит Украине полностью перейти на газ собственной добычи. По прогнозу главы правительства, на это понадобится около пяти лет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко также отмечал, что Украина существенно сократила потребление газа и движется к энергетической независимости:

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