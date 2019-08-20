Гройсман об отношениях Украины и Израиля: Мы начинаем экономический безвиз

/ Фото: Кабинет министров Украины

Украина и Израиль имеют все возможности для наращивания товарооборота, не дожидаясь окончательной ратификации Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами.

Об этом во вторник, 20 августа, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями украинских компаний, лидерами high-tech, при участии израильского коллеги Биньямина Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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По словам главы украинского правительства, визит премьера Израиля является историческим для Украины.

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"Я рад, что именно наши правительства имели возможность финализировать и завершить переговоры по Соглашению о зоне свободной торговли. Мы сняли визовые барьеры для наших граждан. А сейчас мы начинаем экономический безвиз, причем говорим о расширении ЗСТ на услуги, механизмы совместного инвестирования", – сказал Гройсман.

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При этом он призвал бизнесменов развивать перспективные отрасли – агросектор, машиностроение и инновации.

Новости "Сегодня" писали, что переговоры о ЗСТ с Израилем активизировались в 2015 году, а уже в 2017-м состоялось более десяти раундов переговоров. Отмечалось, что соглашение позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропромышленную продукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

Верховная Рада приняла проект закона о ратификации соглашения 11 июля, а 6 августа закон подписал президент Владимир Зеленский. По словам его пресс-секретаря Юлии Мендель, Израиль ратифицирует соглашение о ЗСТ с Украиной после выборов в Кнессет, которые запланированы на 17 сентября 2019 года.

Накануне Нетаньяху и Зеленский приняли участие в траурной церемонии в Бабьем Яре:

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