Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

Гройсман об отношениях Украины и Израиля: Мы начинаем экономический безвиз

20 августа, 11:03

Премьер назвал визит Нетаньяху в Киев историческим

/ Фото: Кабинет министров Украины

Украина и Израиль имеют все возможности для наращивания товарооборота, не дожидаясь окончательной ратификации Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами.

Об этом во вторник, 20 августа, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями украинских компаний, лидерами high-tech, при участии израильского коллеги Биньямина Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже "Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео"

По словам главы украинского правительства, визит премьера Израиля является историческим для Украины.

Реклама

"Я рад, что именно наши правительства имели возможность финализировать и завершить переговоры по Соглашению о зоне свободной торговли. Мы сняли визовые барьеры для наших граждан. А сейчас мы начинаем экономический безвиз, причем говорим о расширении ЗСТ на услуги, механизмы совместного инвестирования", –  сказал Гройсман.

В тренде
Китай резко сократил импорт золота: что будет с ценами на металл
Фото: REUTERS/Ilya Naymushin

При этом он призвал бизнесменов развивать перспективные отрасли – агросектор, машиностроение и инновации.

Новости "Сегодня" писали, что переговоры о ЗСТ с Израилем активизировались в 2015 году, а уже в 2017-м состоялось более десяти раундов переговоров. Отмечалось, что соглашение позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропромышленную продукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

Верховная Рада приняла проект закона о ратификации соглашения 11 июля, а 6 августа закон подписал президент Владимир Зеленский. По словам его пресс-секретаря Юлии Мендель, Израиль ратифицирует соглашение о ЗСТ с Украиной после выборов в Кнессет, которые запланированы на 17 сентября 2019 года.

Накануне Нетаньяху и Зеленский приняли участие в траурной церемонии в Бабьем Яре:

Биньянин Нетаньяху у памятника Неизвестному солдату. Видео: посольство Израиля в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

экономика Израиль ЗСТ Нетаньяху Гройсман

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мошенники в Украине
Мошенники в Украине "охотятся" на отпускников: ТОП-3 аферыЭкономика
Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней
Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривнейФинансы
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партий
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партийПолитика
"Продают в пять раз дешевле": Украину заполонила нелегальная водкаЭкономика
Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили Россию
Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили РоссиюЭкономика
Пора закупаться: какие продукты подорожают осенью
Пора закупаться: какие продукты подорожают осеньюЭкономика

Новости партнеров

Loading...