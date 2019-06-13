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Гройсман об украинской экономике: Мы можем расти вдвое быстрее

13 июня, 17:58

Премьер-министр заявил, что начатые реформы нельзя сворачивать

Фото: Кабинет министров Украины

Экономика Украины, которая по итогам 2018 года ускорилась на 3,3% c 2,5% годом ранее, может расти вдвое быстрее при условии сохранения темпов уже начатых реформ. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 13 июня правительственный портал.

"Сейчас нельзя сворачивать реформы – это важно. Мы можем расти вдвое быстрее. И все, что даст экономика, реинвестировать в жизни людей", – сказал он.

Гройсман напомнил, что когда пришел работать в Кабинет министров, минимальная зарплата в Украине составляла 50 долларов в эквиваленте, а сейчас – 150.

"Это много? Нет, мало. Меня можно за это критиковать? Да. Но я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов. Я знаю и делаю", – сказал глава правительства.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается с пенсиями.

"Я не помню ни одного украинского правительства, которое бы за полтора года сделало два перерасчета пенсий, причем один – уже в автоматическом режиме. И я знаю, что мой долг перед людьми, которые имеют большой стаж, но в свое время получали маленькие зарплаты. Им надо помочь. И здесь надо еще поработать", – подчеркнул он.

Гройсман также напомнил, что в Украине начали активно строиться дороги с 2017 года.

"За этот период мы построили 6800 км дорог. За предыдущие 10 лет суммарно построили меньше. Сейчас это надо продолжать. У нас есть стратегия – объединить областные центры между собой качественными дорогами. Стратегия рассчитана на пять лет", – сказал он.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 30 мая Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.


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Тег дороги, пенсии, зарплата, ВВП, Гройсман, минималка, реформы

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