Гройсман объяснил, чем важно избрание главы Таможенной службы

Премьер-министр поздравил Нефьодова с победой в конкурсе

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова с победой в конкурсе на должность руководителя Государственной таможенной службы (ГТС). Об этом он написал 26 июня в Twitter.

"Нам удалось наконец разблокировать превращение Таможни в прозрачную и сервисную службу, которому долго противодействовали. Надеюсь, теперь это преобразование будет воплощено без задержек", – подчеркнул он.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что заключительный этап конкурса на главу ГТС состоялся 25 июня, по результатам которого победителем стал Нефьодов, а комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы решила рекомендовать Кабинету министров назначить его главой Таможенной службы.

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Последний этап конкурса состоялся после того, как Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Кабмина и постановил возобновить действие распоряжения о проведении конкурса на должность руководителя Таможенной службы.

18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы (ГТС и ГНС), а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.

Конкурс на руководителей указанных служб был объявлен 20 марта. Руководителем ГНС стал Сергей Верланов, а конкурс на главу ГТС был приостановлен 23 апреля.

Ранее мы сообщали, что работники Львовской таможни пресекли незаконное перемещение валюты через границу – гражданин Украины пытался провезти 35 тыс. долларов, не указав их в декларации.

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