Гройсман объяснил, что мешает повысить соцстандарты в Украине

Сегодня, 12:26

Премьер-министр озвучил подход к решению серьезной проблемы

Владимир Гройсман. Фото: AFP
Владимир Гройсман. Фото: AFP

Обилие внешних долгов мешает Украине повышать социальные стандарты и усилить обороноспособность. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"С 2005 по 2013 год украинцев завели в абсолютную зависимость перед внешними и внутренними кредиторами в виде государственного долга, который является чрезвычайно тяжелым бременем для национальной экономики, а самое главное – для каждого гражданина. И именно этот долг сдерживает нас в том, чтобы быстро повышать социальные стандарты, лучше обеспечивать потребности украинских граждан, усиливать обороноспособность и делать много других вещей", – заявил Гройсман.

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При этом он отметил, что у страны нет другого выхода, кроме как возвращать накопленные долги.

"Если мы не рассчитаемся, то это будет означать инфляцию, неконтролируемый рост цен на все, обесценивание национальной валюты, остановку промышленного производства и так далее… И поэтому мы сегодня принимаем стратегию управления этим долгом, чтобы максимально уберечь людей от любых негативов. Мы только на обслуживание тратим 130 млрд грн ежегодно, в следующие периоды мы должны 30 млрд долл. вернуть. То есть нам нужны следующие заимствования, чтобы возвращать долги, но с другой стороны, нам нужно увеличивать рост экономики", – отметил премьер.

Гройсман добавил, что Украина должна в ближайшее десятилетие избавится от зависимости перед внешними и внутренними кредиторами.

"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшее время, в ближайшее десятилетие избавиться от финансовой зависимости. Наша экономика должна быть сильной и способной самостоятельно обслуживать наши долги и уменьшать их. Все то, что останется в украинском бюджете, должно быть справедливо распределено между теми, кто в этом нуждается, и на модернизацию Украины", – сказал глава правительства.

Напомним, как пояснила и.о. главы Минфина Оксана Маркарова, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает снижение показателя долга до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВПРанее в Минфине сообщали, что уровень госдолга 60% ВВП считается безопасным для экономики.

Как известно, Украину ждут серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется на 2019 год. В Минфине полагают, что справиться с долговой нагрузкой Украине поможет выход на международные рынки заимствований. 
долг, госдолг, соцстандарты, социальные стандарты, Гройсман

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Источник:

УНИАН

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