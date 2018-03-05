Гройсман объяснил, как в Украине добиться быстрого роста экономики

Украина планирует достичь экономического роста не менее, чем в 5% в год благодаря развитию промышленного производства, инфраструктуры, а также увеличению инвестиций и экспорта. Об этом в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

"Что мы определили как точки роста? Промпроизводство, инфраструктура, наращивание инвестиций, а значит, защита прав инвесторов и развитие государственно-частного партнерства, развитие экспорта. Сейчас мы запускаем очень интересные программы развития агросектора, причем как в сегменте производства продуктов питания, так и в сегменте сельхозмашиностроения. Мы стимулируем фермеров наращивать поголовье и пользоваться отечественной техникой", – рассказал глава правительства.

По словам премьера, государственный оборонный заказ также способствует экономическому развитию.

"Это не просто финансирование армии. Это финансирование военной науки – разработки и внедрения новых видов вооружений. Весьма перспективным мы считаем развитие индустриальных парков. В Украине есть немало примеров создания исследовательских городков, где молодые ученые имеют возможности реализовать свой потенциал и предложить свои разработки экономике. Я регулярно встречаюсь с такими ребятами – это очень полезный опыт", – отметил Гройсман.

Ранее Гройсман неоднократно отмечал, что тенденция экономического роста Украины является позитивной, однако темп роста недостаточно высокий для опережающего развития по сравнению с соседними странами. В числе приоритетов на 2018 год премьер называет рост экономики страны на 5-7% вместо заложенных в госбюджете 3%.

В то же время, по словам премьера, множество реформ были начаты и реализованы. Гройсман выразил надежду на эффективную работу нового Верховного суда, а также подчеркнул необходимость активизации антикоррупционных реформ. В частности, премьер выступил за то, чтобы Антикоррупционный суд был создан в ближайшие месяцы. Кроме того, премьер отметил, что на протяжении пяти лет будет построена новая система здравоохранения.

"Украина должна занять позицию надежного прогнозируемого партнера", – добавил Гройсман на конференции, обращаясь к международному сообществу.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко также отмечал, что экономика Украины растет слишком медленно.