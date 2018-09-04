Гройсман объяснил, каким должен быть бюджет на 2019 год

Сегодня, 12:51

Премьер-министр напомнил депутатам Рады об ответственности

Владимир Гройсман. Фото: AFP
Владимир Гройсман. Фото: AFP

Государственный бюджет Украины на 2019 год должен быть сбалансированным, справедливым и реалистичным.
Об этом во время открытия девятой сессии восьмого созыва Верховной Рады заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Он должен быть сбалансированным, он должен быть справедливым, и он должен быть реалистичным, потому что за каждую цифру мы будем с вами нести ответственность. Я думаю, что настало время ещё раз продемонстрировать, что мы способны принимать ответственные решения, и эти ответственные решения будут позитивно отражаться на жизни украинских граждан", – обратился Гройсман к депутатам.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что Кабинет министров Украины внесет в Раду проект государственного бюджета Украины на 2019 год до 15 сентября. Такой срок предусмотрен украинским законодательством. 

В прошлом году правительственный проект бюджета-2018 был внесен в Раду 15 сентября – в крайний допустимый законодательством срок. При этом позже документ отзывался для доработки.

Кроме того, в июне Рада не поддержала предложенную Кабмином трехлетнюю бюджетную резолюцию, вернув документ на доработку. И.о. министра финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что считает переход на трехлетнее планирование основным своим приоритетом на должности и.о. министра.
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Источник:

УНИАН

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