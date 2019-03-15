Гройсман объяснил, почему сейчас нельзя повысить минимальную пенсию на 3000 грн

Объяснение премьера прозвучало в ходе Часа вопросов к правительству

Фото: Кабинет министров Украины

Гройсман объяснил, почему сейчас нельзя повысить минимальную пенсию на 3000 грн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b9a/55f/5c8b9a55f0c82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b9a/55f/5c8b9a55f0c82.jpg 2019-03-15T14:37:00+02:00 Экономика Объяснение премьера прозвучало в ходе Часа вопросов к правительству

Государство не обладает необходимыми ресурсами, чтобы сейчас повысить размер минимальной пенсии украинцам на 3000 грн.

Об этом 15 марта заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Если минимальную пенсию сейчас увеличить на 3000 грн, нам нужно дополнительно в бюджет Пенсионного фонда 270 млрд грн. Я за это, но я точно знаю, что таких ресурсов у нас точно нет", – отметил глава Кабинета министров.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине повысилась минимальная пенсия на 172 грн – до 1669 грн - для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 – для мужчин. В этом году также запланировано повышение минимальной пенсии по возрасту для других пенсионеров: с 1 июля – до 1564 грн и с 1 декабря – до 1638 грн.

При этом с 1 марта Кабмин ввел автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой она выросла для 8,97 млн украинских пенсионеров. Украинцам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет – женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, – 25 лет мужчины и 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает 1669,20 грн (40% от минимальной зарплаты 4173 грн), выплачивается единовременная доплата в сумме 2410,17 грн – по 1205,09 грн в марте и апреле. Эта доплата установлена для более 2 млн человек.

Ранее Пенсионном фонде заявили, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.

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