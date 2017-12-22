Гройсман отреагировал на решение Стокгольмского арбитража по "Нафтогазу" и "Газпрому"

Вчера, 16:16

Премьер-министр напомнил, что контракт подписывали украинские чиновники

Гройсман отреагировал на решение Стокгольмского арбитража по "Нафтогазу" и "Газпрому"
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Судебные разбирательства между "Нафтогазом" и "Газпромом" стали следствием недальновидной энергетической политики, которая велась в Украине. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя решение Стокгольмского арбитража.

"Нафтогаз" предоставит информацию об этих удивительных контрактах, по которым мы должны были заплатить более 50 млрд долларов россиянам. Это результаты коррупционной и непутевой энергетической зависимости, которую создавали, в том числе, с помощью украинских чиновников", – заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что сегодня для Украины важно создать рынок газа, что позвонил обеспечить конкуренцию и снизить цены на голубое топливо.

Напомним, ранее "Нафтогаз" заявил, что выиграл в Стокгольмском арбитраже спор против "Газпрома" по контракту на поставку газа  по всем ключевым вопросам. "Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа.

При этом "Газпром" также уверен в своей победе в суде, так как согласно решению арбитража, Украина должна заплатить 2 млрд долларов, а контракт 2009 года остается действующим до 2019 года.
Украина, газпром, нафтогаз, Гройсман, Владимир Гройсман, рынок газа

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Автор:

Сергей Рюмочкин

Источник:

"Сегодня"

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