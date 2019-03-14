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Гройсман ответил на новое предложение набсовета "Нафтогаза" по Коболеву

Сегодня, 18:33

Премьер напомнил, что руководство компании должно обеспечить рост добычи газа

Фото: Кабинет министров Украины
Гройсман ответил на новое предложение набсовета "Нафтогаза" по Коболеву //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/132/1c5/5c81321c50426.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/132/1c5/5c81321c50426.jpg Экономика Премьер напомнил, что руководство компании должно обеспечить рост добычи газа

Кабинет министров изучит предложение наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" о продлении полномочий главы компании Андрея Коболева до 22 марта 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Харьков.

По его словам, новое предложение набсовета "достаточно близко" к тому, что он требовал.

"Это одно из первых адекватных предложений, полученных сегодня правительством. Будем это обсуждать, чтобы финализировать наше решение", – заявил Гройсман.

Как отметил глава правительства, в контракте необходимо прописать, что менеджмент компании должен обеспечить своевременный анбандлинг "Нафтогаза", полноценное функционирование газотранспортной системы Украины после 1 января 2020 года и подписание нового контракта с РФ по транзиту.

Гройсман добавил, что руководство компании также должно обеспечить рост добычи природного газа в соответствии с программой "20/20", согласно которой госкомпания "Укргазвыдобування" должна вывести к 2020 году добычу природного газа на уровень 20,1 млрд куб. м в год.

Напомним, действующий контракт с Коболевым истекает 22 марта 2019 года. В январе Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза", а также пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. В частности, его возмутило, что после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в 2018 году между сотрудниками "Нафтогаза" разделили около 40 млн долларов премии.

Тогда Коболев ответил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой". Коболев добавил, что хочет сохранить должность.

6 марта правительство решило провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Он стартует 23 марта.

В тот же день СМИ опубликовали предложение набсовета компании к Кабмину: компенсационный пакет главе компании предлагался со среднемесячной зарплатой в 10,5 млн гривен, а с учетом победы в Стокгольмском арбитраже – более 28,5 млн гривен.

Позже в СМИ появилась копия нового предложения набсоветазарплата Коболева предлагается на уровне 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий.

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Тег Кабмин, Нафтогаз, Гройсман, Коболев

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Источник:

Интерфакс-Украина

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