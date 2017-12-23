Гройсман озвучил цели Кабмина на 2018 год

Главным приоритетом для правительства Украины в 2018 году станет ускорение экономического роста. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам 2017 года.

Также глава правительства перечислил основные задачи власти: "Обеспечение качественного образования, здравоохранения, обеспечения дальнейшего роста заработных палат, повышение социальных стандартов, увеличение рабочих мест".

Премьер отметил, что в принятом 7 декабря бюджете-2018 уже заложен ряд стимулов, необходимых для украинской экономики.

Ранее НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП на конец 2017 года – ожидаемый показатель был улучшен с 1,6% до 2,2%. Кроме того, Нацбанк ожидает, что в 2018 году рост ВВП ускорится до 3,2%. Еще более оптимистично настроены аналитики международного рейтингового агентства Moody's, которое прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,5%.

Гройсман ранее отмечал, что эти цифры – лишь минимум и рост экономики в Украине может быть значительно выше и достичь и 7%. Для этого, по мнению премьера, Украине следует заняться "перевооружением экономики.