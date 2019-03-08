Гройсман озвучил планы развития Украины на ближайшие три года
В Украину идет все больше иностранных инвесторов строить новые фабрики и заводы, заявил премьер
Премьер-министр Владимир Гройсман озвучил планы развития Украины на ближайшие три года. Речь идет об увеличении минимальной зарплаты, укреплении экономики и поддержке армии. Владимир Гройсман также отметил, что в Украину идет все больше иностранных инвесторов строить новые фабрики и заводы.
"Только в прошлом году капитальных инвестиций в промышленность совершено более пятисот двадцати миллиардов гривен, это немного меньше двадцати миллиардов долларов. Это говорит о том, что будут создаваться и новые предприятия, и новое оборудование, и (будет идти) модернизация в процессе производства и других сфер развития экономики. Кроме того, в 2018 году в Украине было построено около тысячи промышленных объектов разнообразного плана. Поэтому для нас это остается приоритетом", – сказал Владимир Гройсман.
Ранее премьер-министр отмечал, что "минималка" в Украине за последние три года уже выросла втрое – в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. При этом Гройсман уточнял, что рост зарплат должен сопровождаться сохранением финансовой стабильности и усилением роста экономики.
Также журналисты "Сегодня" разбирались, ждать ли украинцам роста зарплат в 2019 году. Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го.
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