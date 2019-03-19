Гройсман озвучил требования к кандидатам на пост главы "Нафтогаза"

По мнению премьера, зарплаты в компании не должны быть заоблачными

Фото: Кабинет министров Украины

Гройсман озвучил требования к кандидатам на пост главы "Нафтогаза" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/37a/a52/5c837aa520989.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/37a/a52/5c837aa520989.jpg 2019-03-19T18:25:00+02:00 Экономика По мнению премьера, зарплаты в компании не должны быть заоблачными

Менеджмент компании "Нафтогаз Украины" должен обеспечить транзит газа и функционирование газотранспортной системы (ГТС). Об этом 19 марта заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Прямому".

Он озвучил требования к кандидатам на должность главы правления "Нафтогаза".

"Я бы не хотел говорить о персоналиях, потому что кто-то пытается это перекручивать именно на персоналии. Я не персонализирую этот вопрос. У меня есть несколько принципиальных позиций. Должен быть обеспечен транзит газа и функционирование ГТС в соответствии с законодательством. И решение правительства по этому поводу должно быть реализовано менеджментом НАК "Нафтогаз Украины", – сказал премьер.

Второе требование правительства, которое Гройсман озвучил набсовету компании, – увеличение добычи газа, чтобы не покупать его за границей и получить возможность системно снижать цены на газ.

"На сегодняшний день программа [добычи газа] "Нафтогазом" была провалена, к большому сожалению. И сейчас вопрос уже не о "Нафтогазе", а о том, что провал "Нафтогаза" в добыче создает проблемы в государстве", – подчеркнул глава правительства.

Премьер добавил, что Кабмин будет принимать решения, которые позволят достичь указанных целей.

"Меня интересует, чтобы у нас был сертифицированный европейскими партнерами оператор ГТС после 1 января 2020 года", – отметил Гройсман.

Он также озвучил третье требование правительства, которое касается заработной платы менеджмента "Нафтогаза".

"Заработная плата должна быть адекватной, а не заоблачной. Эти базовые позиции, на которых мы настаивали и будем настаивать. И это принципиальный вопрос. Мне все равно, какие имена будут написаны в управленцах. Единственное, чтобы эти управленцы были профессиональными, качественными и могли достичь целей, которые требует государство", – заключил глава Кабмина.

Напомним, действующий контракт с Коболевым истекает 22 марта 2019 года. В январе Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза", а также пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании.

Тогда Коболев ответил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой". При этом Коболев добавил, что хочет сохранить должность.

6 марта правительство решило провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Он стартует 23 марта.

В тот же день СМИ опубликовали предложение набсовета "Нафтогаза" к Кабмину: компенсационный пакет главе компании предлагался со среднемесячной зарплатой в 10,5 млн гривен, а с учетом победы в Стокгольмском арбитраже – более 28,5 млн гривен.

Позже в СМИ появилась копия нового предложения набсовета: зарплата Коболева предлагалась на уровне 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий.

19 марта сообщалось, что набсовет компании предложил продлить контракт с Коболевым и заменить двух членов правления.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман озвучил требования к кандидатам на пост главы "Нафтогаза"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Прямой Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.