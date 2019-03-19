Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Гройсман озвучил требования к кандидатам на пост главы "Нафтогаза"

Сегодня, 18:25

По мнению премьера, зарплаты в компании не должны быть заоблачными

Фото: Кабинет министров Украины
Гройсман озвучил требования к кандидатам на пост главы "Нафтогаза" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/37a/a52/5c837aa520989.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/37a/a52/5c837aa520989.jpg Экономика По мнению премьера, зарплаты в компании не должны быть заоблачными

Менеджмент компании "Нафтогаз Украины" должен обеспечить транзит газа и функционирование газотранспортной системы (ГТС). Об этом 19 марта заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Прямому".

Он озвучил требования к кандидатам на должность главы правления "Нафтогаза".

"Я бы не хотел говорить о персоналиях, потому что кто-то пытается это перекручивать именно на персоналии. Я не персонализирую этот вопрос. У меня есть несколько принципиальных позиций. Должен быть обеспечен транзит газа и функционирование ГТС в соответствии с законодательством. И решение правительства по этому поводу должно быть реализовано менеджментом НАК "Нафтогаз Украины", – сказал премьер.

Второе требование правительства, которое Гройсман озвучил набсовету компании, – увеличение добычи газа, чтобы не покупать его за границей и получить возможность системно снижать цены на газ.

"На сегодняшний день программа [добычи газа] "Нафтогазом" была провалена, к большому сожалению. И сейчас вопрос уже не о "Нафтогазе", а о том, что провал "Нафтогаза" в добыче создает проблемы в государстве", – подчеркнул глава правительства.

Премьер добавил, что Кабмин будет принимать решения, которые позволят достичь указанных целей.

"Меня интересует, чтобы у нас был сертифицированный европейскими партнерами оператор ГТС после 1 января 2020 года", – отметил Гройсман.

Он также озвучил третье требование правительства, которое касается заработной платы менеджмента "Нафтогаза".

"Заработная плата должна быть адекватной, а не заоблачной. Эти базовые позиции, на которых мы настаивали и будем настаивать. И это принципиальный вопрос. Мне все равно, какие имена будут написаны в управленцах. Единственное, чтобы эти управленцы были профессиональными, качественными и могли достичь целей, которые требует государство", – заключил глава Кабмина.

Напомним, действующий контракт с Коболевым истекает 22 марта 2019 года. В январе Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза", а также пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. 

Тогда Коболев ответил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой". При этом Коболев добавил, что хочет сохранить должность.

6 марта правительство решило провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Он стартует 23 марта.

В тот же день СМИ опубликовали предложение набсовета "Нафтогаза" к Кабмину: компенсационный пакет главе компании предлагался со среднемесячной зарплатой в 10,5 млн гривен, а с учетом победы в Стокгольмском арбитраже – более 28,5 млн гривен.

Позже в СМИ появилась копия нового предложения набсоветазарплата Коболева предлагалась на уровне 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий.

19 марта сообщалось, что набсовет компании предложил продлить контракт с Коболевым и заменить двух членов правления.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Кабмин, Нафтогаз, Гройсман, Нафтогаз Украины, Коболев

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман озвучил требования к кандидатам на пост главы "Нафтогаза"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Прямой

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В дочерней компании "Нафтогаза" сменилось руководство

Сегодня, 15:51

"Укртрансгаз" получил временного начальника из числа членов правления

СМИ узнали детали переговоров Кабмина и набсовета "Нафтогаза" по Коболеву

Вчера, 17:22

Правительство рассмотрит вопрос о продлении контракта на этой неделе

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Гройсман увидел "ловушку" в предложении Коболева по цене на газ для украинцев

14 марта, 19:59

Премьер заявил, что не может допустить отмены ограничения цены на газ

Фриске, Децл, Началова. Смерть участников "Последний герой"

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Похороны Этуша: появились фото

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Это очень трогательно: Максим Галкин умилил поклонников видео

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

5 форвардов для Динамо

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Малыш уснул, но рядом была собака

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями