Гройсман перечислил "важные точки" госбюджета-2020

Премьер озвучил "минималку", которую необходимо заложить в бюджет

Фото: Кабинет министров Украины

Предложения к проекту бюджета на 2020 год нужно обсуждать с новым парламентом и правительством, но в нем необходимо сохранить все программы, начатые действующим Кабмином.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Бюджет 2020 года должен быть подан до 15 сентября. Очевидно, что у нас есть предложения к проекту бюджета, но его нужно обсуждать уже с новым правительством и новым парламентом, потому что бюджет будет отражать политику новой власти", – сказал он.

При этом премьер добавил, что у него "есть несколько важных точек", на которых он будет настаивать.

"А именно: надо сохранить все программы, которые мы начали: не менее 5% оборонка, дальнейшие инвестиции в инфраструктуру – не менее 75 млрд грн должно пойти на дороги и 10 млрд грн на дороги между райцентрами, финансирование "Новой украинской школы" и реформы медицины", – подчеркнул Гройсман.

По его словам, это должен быть бюджет децентрализации и местного самоуправления.

"Что касается социальных параметров, то "минималка" должна быть заложена в бюджете не менее 5,5 тыс. грн на следующий год. Также у меня есть идея, которую я хочу провести в следующем парламенте, – это создание Фонд будущего... Он будет наполняться ресурсами, которые можно будет тратить только на несколько направлений – это образование и здоровье детей", – заключил глава правительства.

Новости "Сегодня" сообщали, что, по мнению Гройсмана, в последние недели запущена целенаправленная грязная политтехнологическая игра. Он подчеркнул, что "сегодня дискредитируются абсолютно все политические силы демократического лагеря".

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