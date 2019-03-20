Гройсман подвел итоги децентрализации
Задача ОТГ на будущее – улучшение бизнес-климата и привлечение новых инвестиций, заявил премьер
Благодаря децентрализации удалось запустить три тысячи новых инфраструктурных объектов и увеличить доходы местных бюджетов в несколько раз. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на заседании совета регионального развития в Тернополе.
Задача ОТГ на будущее – улучшение бизнес-климата и привлечение новых инвестиций, заявил премьер.
"У нас еще много проблем. Но если мы возьмем цифры, то в прошлом году капитальных инвестиций в промышленность, в агропромышленный комплекс осуществлено 526 млрд гривен. Это почти 20 млрд долларов, которые инвестированы в новые предприятия, новые технологии и этот процесс будет продолжаться", – сказал премьер.
Напомним, в начале 2018 года он поведал о дальнейших этапах децентрализации в Украине. Глава правительства заявлял, что передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов являются неизменными приоритетами работы правительства Украины, и теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов.
Уже в январе нынешнего года Кабмин презентовал новый этап децентрализации. Гройсман рассказывал, что за пять лет, после начала этого процесса, в Украине создано около 900 объединенных общин. Местным бюджетам передано почти 240 миллиардов гривен, построено три тысячи социальных объектов.
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