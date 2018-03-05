Гройсман показал успехи децентрализации

За три года доходы местных бюджетов в Украине выросли почти в три раза – с 68,6 млрд грн в 2014 году до 192,7 млрд грн в 2017. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"На 2018 год у нас еще более амбициозные планы. По прогнозам доходы местных бюджетов могут вырасти до рекордных 231 млрд грн", – отметил премьер.

По его словам, правительство также будет поддерживать региональные проекты, включая строительство дорог, детских садов и медицинских учреждений.

"Объединенные общины должны развиваться", – подчеркнул глава Кабмина.

Напомним, местные бюджеты в 2018 году получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, плательщиками четвертой группы упрощенной системы налогообложения, против 86% в 2017 году, рассказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое.

"Бюджеты местных советов должны вырасти в разы. Для чего это делается для того, чтобы превратить местные бюджеты и общества – из касс выплаты зарплаты в тех лидеров, которые могут решать проблемы села, поселка, города", – рассказал Петр Порошенко.

Отметим, эксперты называют децентрализацию самой успешной реформой.