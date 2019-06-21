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Гройсман пообещал, что украинская ГТС не будет приватизирована

21 июня, 20:16

Украинская "труба" должна находиться в собственности государства, говорит премьер

Фото: Кабинет министров Украины

Украинская газотранспортная система (ГТС) является стратегическим активом, она не может и не будет приватизирована, заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизированной. Она должна находиться в собственности государства. Все остальное – ложь. Людей под выборы запугивают. Гарантирую, что ни я, ни правительство не принимали никаких решений по этому поводу", – заявил глава правительства в эфире телеканала "Украина" в пятницу, 21 июня.

Напомним, Польша, которая отказывается от российского газа, готова соединить свою газовую систему с украинской с помощью интерконнектора в Германовицах, заявил представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Пропускная способность интерконнектора составит 2 млрд кубометров газа.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что у президента Владимира Зеленского поддерживают создание консорциума по управлению ГТС .

Как заявил тогда советник президента Украины, а ныне – секретарь СНБО Александр Данилюк, создание газотранспортного консорциума в интересах Украины позволит деполитизировать вопрос транзита газа.


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Тег приватизация, ГТС, Гройсман, газовая труба

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Источник:

Интерфакс-Украина

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