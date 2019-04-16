Гройсман поставил задачу по товарообороту со Словакией
Его заявление прозвучало на встрече со словацким премьером
Украина и Словакия готовы нарастить товарооборот с 1,4 млрд долларов до 1,5 млрд долларов и сохранить статус основных транзитеров газа в Европейский Союз (ЕС).
Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба правительства по итогам встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с коллегой из Словакии Петером Пеллегрини в Братиславе.
"Приятно отметить рост двустороннего товарооборота в прошлом году почти на 18%. Но этого недостаточно: давайте определим задачу – выйти в 2019 году на 1,5 млрд долларов", – сказал украинский премьер.
Он также добавил, что Словакия входит в ТОП-20 торговых партнеров Украины среди стран ЕС.
"Относительно транзитного потенциала двух стран собеседники отметили не только энергетическую составляющую вопроса – Словакия, к примеру, уже 4,5 года обеспечивает реверсные поставки газа в Украину, – а и транспортную составляющую", – сообщает пресс-служба Кабмина.
Напомним, в марте госсекретарь Министерства иностранных и европейских дел Словакии Лукаш Паризек сообщил, что Братислава заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину в Европу после 2019 года.
Ранее Гройсман рассказал, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС. Глава правительства особо подчеркивал, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Украины:
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