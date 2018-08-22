Гройсман предупредил украинцев об угрозе дефолта

Сегодня, 14:52

Премьер-министр уверен, что страна должна продолжать сотрудничество с МВФ

Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Невыплата внешних долгов грозит Украине дефолтом, поэтому стране важно продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Зачем сотрудничать с МВФ сейчас? Невыплата долгов угрожает Украины дефолтом. А это остановка производства, девальвация гривни, инфляция", - написал Гройсман на своей странице в Twitter.

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Напомним, сегодня, 22 августа, Кабмин принял стратегию управления государственным долгом Украины, которая предполагает снижение показателя долга до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП. Как сообщали в Минфине, уровень госдолга 60% ВВП считается безопасным для экономики.

Как известно, Украину ждут серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется на 2019 год. В Минфине полагают, что справиться с долговой нагрузкой Украине поможет выход на международные рынки заимствований.

Ранее СМИ сообщили, что в сентябре Украина попросит МВФ о новой программе, По данным источников, чтобы не прерывать сотрудничество с кредитором, Киев хочет, чтобы новая программа финансирования заработала сразу по окончании действующей, срок которой истекает в марте 2019 года. 

В 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

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С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.
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Источник:

"Сегодня"

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