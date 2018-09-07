Гройсман призвал увеличить оборонный бюджет Украины
Рост финансирования позволит платить военным более высокие зарплаты, считает премьер
Оборонный бюджет Украины на 2019 год должен быть увеличен до 201 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Вчера на заседании СНБО предложил увеличить оборонный бюджет-2019 на 23 млрд грн по сравнению с текущим годом – до 201 млрд грн. При эффективном использовании такой бюджет дает возможность не только обновить вооружение, но и увеличить зарплату нашим военным", – написал Гройсман на странице в Facebook.
Напомним, накануне, 6 сентября, СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год. На нужды сектора нацбезопасности и обороны будет направлено более 5% ВВП.
Среди приоритетных направлений финансирования – разработка, подготовка производства и закупка новых образцов вооружения и военной техники, усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Кроме того, предусматривается реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, меры по развитию и модернизации спецсвязи и защите информации; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью.
Отметим, расходы по линии Министерства обороны в 2018 году, по сравнению с 2017-м, выросли почти на 25% и составили более 86 млрд грн. На обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовку войск в бюджете-2018 заложено почти 60 млрд грн, причем половина из этой суммы – 30 млрд грн, – это зарплаты военных.
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