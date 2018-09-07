Гройсман призвал увеличить оборонный бюджет Украины

Сегодня, 10:48

Рост финансирования позволит платить военным более высокие зарплаты, считает премьер

Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Оборонный бюджет Украины на 2019 год должен быть увеличен до 201 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Вчера на заседании СНБО предложил увеличить оборонный бюджет-2019 на 23 млрд грн по сравнению с текущим годом – до 201 млрд грн. При эффективном использовании такой бюджет дает возможность не только обновить вооружение, но и увеличить зарплату нашим военным", – написал Гройсман на странице в Facebook.

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Напомним, накануне, 6 сентября, СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год. На нужды сектора нацбезопасности и обороны будет направлено более 5% ВВП. 

Среди приоритетных направлений финансирования – разработка, подготовка производства и закупка новых образцов вооружения и военной техники, усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Кроме того, предусматривается реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, меры по развитию и модернизации спецсвязи и защите информации; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью.

Отметим, расходы по линии Министерства обороны в 2018 году, по сравнению с 2017-м, выросли почти на 25% и составили более 86 млрд грн. На обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовку войск в бюджете-2018 заложено почти 60 млрд грн, причем половина из этой суммы – 30 млрд грн, – это зарплаты военных.
бюджет, госбюджет, оборона, Гройсман, бюджет-2019

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Источник:

"Сегодня"

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