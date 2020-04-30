Гройсман прокомментировал подписание закона о рынке земли

Экс-премьер уверен, что закон можно изменить за сутки

Закон об обороте земель следовало принимать и вводить в действие для формирования мощного фермерского класса в Украине. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил премьер-министр в 2016-2019 годах Владимир Гройсман.

Он отметил, что земля – ​​это ресурс, который можно и нужно использовать для единственной цели – увеличить количество сильных фермерских хозяйств до миллионных показателей.

"Почему фермер? Потому что только фермер готов работать на земле, собирать урожай, производить продукцию и продавать готовый продукт, а не только сырье по принципу "посеял-собрал-забыл", – считает Гройсман.

"Действующий закон принят исключительно в интересах крупных компаний, которые засеяли, забрали, и точка", – сказал экс-премьер.

Он отметил, что готов бороться за изменение закона – в интересах фермеров.

"За это стоит бороться! – сказал политик. – Все остальное – разрушение государства! (Предыдущее и действующее) правительства провели непрофессиональные переговоры с международными партнерами, которые завели всех в тупик! Сами сформировали некий формат закона, не оставили никакого выбора. Но уверен, что закон можно изменить! За сутки!"

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Напомним, 28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли , который за несколько дней до того разблокировала Верховная Рада.

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