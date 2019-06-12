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Гройсман провел встречу с шахтерами во Львовской области

12 июня, 23:30

На госпредприятии часто останавливается работа и надолго задерживают зарплату


Государственные энергокомпании, покупая уголь, должны отдавать предпочтение государственным шахтам. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства сегодня встретился с горняками "Львовуголь". Это госпредприятие, на котором часто останавливается работа и надолго задерживают зарплату. Шахтеры вынуждены устраивать акции протеста.

Ранее сообщалось, что более ста горняков со Львовской области перекрыли международную трассу в Польшу. Требуют заработную плату. Им задолжали еще с марта. Шесть государственных шахт полностью остановились.

Шахтеры утверждают: вынуждены были прибегнуть к забастовке, потому что на государственных шахтах им не выплачивают заработанного.

Получили 60 процентов зарплаты, и то только за март.

Из-за обвала породы в конце мая двое горняков погибли на шахте "Лесная", которая входит в государственное предприятие, чьи работники сегодня протестуют. Официальных выводов, почему произошла трагедия, нет до сих пор. И не подтвердилась первая версия о том, что горняки погибли, потому что нарушили правила техники безопасности и находились на участке, где запрещено любые работы.

Официальные выводы о причинах трагедии должны обнародовать 24 июня, а на зарплату шахтерам всех государственных шахт еще на прошлой неделе правительство направил 295 млн гривен. Во Львовской области денег ждут со дня на день.

Но денег не хватит, чтобы полностью выплатить задолженность, признают в областной администрации. Только две из шести шахт "Львовуголь" самоокупаются, другие – убыточны. Кроме того, существует проблема с рынком сбыта. 80 тысяч тонн угля сейчас на складе.

Ранее мы писали о том, что госшахты Украины оказались в критическом состоянии.

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Тег видео, шахтеры, Гройсман

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