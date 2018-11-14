Гройсман рассказал, как Кабмин планирует наполнить Пенсионный фонд

Премьер отметил стремительные темпы роста зарплат по стране, но признал, что доходы граждан должны расти еще быстрее

Кабинет министров планирует подать проект закона о детенизации заработных плат, чтобы наполнить Пенсионный фонд. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

"Рева (министр соцполитики – Ред.) внесет проект закона, который направлен на наполнение Пенсионного фонда, будет восстанавливать социальную справедливость через детенизацию заработных плат. Мы за то, чтобы реальный сектор работал и производил экономические блага, но мы против того, чтобы печатать деньги" – сообщил Гройсман.

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Глава правительства отметил, что несмотря на сложности, в 2019 году ситуация будет лучше, чем в 2018 году.

"Что касается параметров бюджета и социального диалога. У нас заработная плата сегодня 3723 грн минимальна. Средняя уже доходит до 10 тыс. по стране. То, что мы рассчитали, это 4173 грн. Такого стремительного роста еще не было никогда. Но мы понимаем, что люди должны зарабатывать больше", – рассказал Гройсман.

Как ранее сообщал премьер-министр, дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 140 млрд грн. Премьер отметил, что в целом люди платят в Пенсионный фонд меньше, чем получают из него. Он подсчитал, что из 26 млн населения возрастом от 18 до 60 лет платят взносы 12 млн украинских граждан – и 12 млн украинских пенсионеров получают пенсии.