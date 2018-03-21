Гройсман рассказал, как намерен бороться с ростом цен на продукты

Он напомнил, что цены в Украине росли во все года, несмотря на госрегулирование

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен бороться с ростом цен на продукты питания насыщением внутреннего рынка украинскими товарами, а не возвращением к госрегулированию цен.

"Был ряд причин, почему это происходило (рост цен на продукты в Украине – ред.), но это было связано с тем, что со стороны государства хронически не уделялось внимание многим мероприятиям, и происходил дефицит товаров", – сказал он.

Кроме того, премьер отметил, что на мировых рынках в прошлом году начали расти цены на продовольствие, что привело к увеличению экспорта и нехватке продукции на внутреннем украинском рынке.

"Что касается госрегулирования (цен на продукты – ред.), это возможно как мера, но всегда сети и производители обходили это, и фактически это никаким образом не удерживало рост", – сказал Гройсман.

Он напомнил, что цены в Украине росли во все года, несмотря на госрегулирование. "Что важно – чтобы доходы людей опережали этот рост, и чтобы украинский рынок был насыщен качественной украинской продукцией.

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"В этом году через поддержку соответствующих программ развития агропромышленного комплекса, в том числе и обеспечение продовольствием, мы насытим рынок украинской продукцией, и такого роста цен уже не будет", – сказал глава правительства.

Напомним, в Совете Нацбанка считают, что замедлить инфляцию в Украине может возврат к госрегулированию цен на продукты социальной группы, а также введение максимальной торговой наценки не более 30% на другие товары.

Как известно, госрегулирование цен на социально значимые товары Кабмин отменил с 1 октября 2016 г.