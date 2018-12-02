Гройсман рассказал, как выросла средняя зарплата в октябре
Экономика растет 11 кварталов подряд, заявил премьер-министh
Средняя заработная плата в Украине в октябре составила 9,218 тысяч гривен, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в соцсети Facebook.
Он уточнил, что данный показатель на 24,9% больше по сравнению с октябрем прошлого года.
"Экономика Украины стабильно растет 11 кварталов подряд. А значит, создается больше рабочих мест, возникает конкуренция между работодателями. Как следствие, появляется потребность в профессионалах, которым готовы платить достойную зарплату", – написал Гройсман.
В сентябре-2018 средняя зарплата в Украине также составляла чуть больше 9 тыс. гривен.
Как сообщалось, в прогнозах Национального банка на 2019 год отмечается, что зарплаты украинцев вырастут на 16%. Так, по расчетам НБУ, средний оклад составит 11,5 тыс.
В то же время, министр социальной политики Андрей Рева отмечал, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 тысяч гривен в месяц, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу. Рева тогда подчеркнул, что увеличение зарплат не должно существенно повлиять на инфляцию, т.к. "обеспечено экономическим ресурсом".
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