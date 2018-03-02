Гройсман рассказал, какую ошибку допустил "Нафтогаз" в споре с "Газпромом"

"Нафогаз" допустил ошибку, когда понадеялся, что "Газпром" будет выполнять свои обязательства в рамках контракта. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Нужно было понимать, что Россия должна выполнять решение арбитража, и нужно было сделать лаг в 10-14 дней запаса и работать с европейскими поставщиками как раз для того, чтобы соответствующим образом сделать мягкий режим. Это НАК не сделал и это проблема... Я считаю, что это ошибка, которую допустил НАК "Нафтогаз" и они просто должны ее исправить и сделать выводы на будущее. На самом деле они рассчитывали на то, что Россия цивилизованным образом выполнит решение суда. Но мы всегда должны помнить с кем мы имеем дело", – сказал он.

При этом Гройсман высказал уверенность, что Россия будет выполнять решение международного арбитража.

"Оно (решение, – Ред.) обязательно к выполнению. Я не вижу ни одной причины и ни одной возможности, как этого избежать. Всему свое время, но решение будет реализовано", – сказал Гройсман.

Напомним, "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман обвинил "Газпром" в шантаже после срыва поставок газа из России. По его словам, "Нафтогаз" должен не допустить технических сбоев из-за действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине.