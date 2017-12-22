Гройсман рассказал о новой формуле цены на газ

В Украине в следующем году цены на газ будут определять по новой формуле

Правительство Украины разрабатывает новую формулу цены на газ в следующем отопительном сезоне, а конечная стоимость газа будет зависеть от колебаний на внешних рынках. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"Мы формируем новую формулу, которая будет действовать со следующего отопительного сезона. Цена будет зависеть не от нас, а от колебаний на внешних рынках", – сказал премьер.

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Напомним, ранее "Нафтогаз" заявил, что выиграл в Стокгольмском арбитраже спор против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем ключевым вопросам. "Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа.

В частности, суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери-или-плати" на сумму 56 млрд долларов за 2009 – 2017 годы. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз – в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа. Кроме того, суд понизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 года на 27,4% – до 352 долларов за тысячу кубометров.

При этом "Газпром" также уверен в своей победе в суде, так как согласно решению арбитража, Украина должна заплатить 2 млрд долларов, а контракт 2009 года остается действующим до 2019 года. В свою очередь, в "Нафтогазе" отметили, что благодаря пересмотру контрактной

цены Украина сэкономила 1,8 млрд долларов на приобретенном в 2014-2015 годах газе.