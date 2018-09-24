Гройсман рассказал о первых успехах программы выдачи "бэби боксов"

Сегодня, 19:50

Инициатива выдачи пакетов с необходим для новорожденных украинцев стартовала в сентябре

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

К концу года ориентировочно 100 тысяч новорожденных в Украине получат подарок от государства – "пакет малыша" (т.н. "бэби бокс"), в котором собраны основные вещи для новорожденных в первые месяцы жизни. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Глава правительства напомнил, что эта инициатива стартовала в сентябре в рамках политики правительства, направленной на увеличение рождаемости.

"Правительство ввело новую традицию – "Пакет малыша". В пакетах, которые уже направляются к малышам, есть все самое необходимое на первое время. Это наш дополнительный вклад в здоровье маленьких украинцев. Главное, чтобы детей становилось больше", – отметил Гройсман.

По его словам, уже обеспечиваются 59% от заявок, а к концу года ориентировочно 100 тыс. маленьких украинцев получат свои бэби боксы.

Напомним, в состав бэби-бокса входят одноразовые памперсы, салфетки, пеленки, шапочки, ползунки, матрас, пледы, косметические средства и термометры. При этом весь комплект упакован в коробку-люльку из прочного картона с дополнительно укрепленным дном – она может служить колыбелью для новорожденного.

Кроме вещей в наборе есть и информационные материалы, которые помогут новоиспеченным родителям разобраться во всех вопросах по уходу за ребенком.

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Отметим, Кабинет министров Украины уточнил сроки выдачи бэби-боксов - с 1 сентября внедряется предоставление при рождении ребенка единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" в пределах государственной помощи семьям с детьми, но не позднее 30 дней со дня рождения ребенка. То есть бэби-бокс родители получат в течение месяца после рождения ребенка. 

Ранее сайт "Сегодня" писал, какие соцвыплаты сейчас положены новорожденным детям и от чего они зависят. Сейчас помощь при рождении ребенка, причем неважно какого по счету, на сегодняшний день составляет 41 280 грн.
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Источник:

"Сегодня"

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