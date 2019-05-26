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Гройсман рассказал об отрасли, от которой зависит экономика Украины

26 мая, 14:42

Глава правительства поздравил украинцев с Днем химика

Фото: Кабинет министров Украины

Химическая индустрия – важная отрасль украинской промышленности, которая в значительной степени влияет на макроэкономические показатели, а химические предприятия часто являются бюджетообразующими для ряда городов.

Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Владимира Гройсмана по случаю Дня химика, который отмечается в Украине 26 мая.

"От состояния дел в отрасли зависит благополучие тысяч украинских семей и ситуация в национальной экономике в целом. Поэтому очень приятно отметить положительную динамику производства и рост конкурентоспособности отечественной химической продукции на европейском и мировом рынке", – сказано в нем.

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По словам Гройсмана, Кабинет министров предпринимает меры по повышению инвестиционной привлекательности химической индустрии Украины.

"Любые успехи были бы невозможны без высокого профессионализма тысяч работников химической промышленности. Выражаю благодарность за сложную и квалифицированную работу, которая часто связана с опасными условиями производства", – подчеркнул глава правительства.

Ранее Гройсман заявил о решении покинуть должность премьер-министра и через несколько дней подтвердил егоНа досрочных парламентских выборах он возглавит собственную партию.


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Тег экономика, химия, Гройсман

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