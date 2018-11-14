Гройсман требует повысить добычу газа в Украине

Сегодня, 06:30

В качестве примера глава правительства поставил компанию ДТЭК Нефтегаз: она – за последние 5 лет увеличила добычу голубого топлива в три раза


Премьер-министр Владимир Гройсман не доволен темпами увеличения добычи газа государственными компаниями. На встрече с представителями отрасли он раскритиковал работу руководства "Укргазвыдобування".

В качестве примера поставил компанию ДТЭК Нефтегаз: она – за последние 5 лет увеличила добычу голубого топлива в три раза.

По словам ее руководителя Игоря Щурова, благодаря государственно-частным проектам и инновациям уже к 2025 году Украина может полностью обеспечить себя собственным топливом.

"Два года назад мы приняли стратегию, которая предусматривает, что к 2020 году мы должны добывать 20млрд кубов газа. Очень важно, чтобы мы обеспечили свою энергетическую независимость, и добыча украинского газа должна расти. Фактически мы выполнили все юридические изменения и в законах, и постановлениях, ввели новые аукционы. Все сегодня для того чтобы эту цифру достичь", – сказал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Ранее сообщалось, что украинского газа будут добывать больше: под Полтавой запустили инновационную технику.

Напомним, в Украине открыли новое месторождение газа.
газ, Гройсман, добыча газа, ДТЭК Нефтегаз

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"Сегодня"

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