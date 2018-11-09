Гройсман: Украину ждет тотальный кризис, если Рада не примет бюджет

Сегодня, 14:14

Премьер напомнил депутатам о важных инициативах, прописанных в проекте главной сметы страны

Владимир Гройсман. Фото: Facebook / volodymyrgroysman
Владимир Гройсман. Фото: Facebook / volodymyrgroysman

Премьер-министр Владимир Гройсман предупредил народных депутатов Украины, что непринятие закона "О государственном бюджете на 2019 год" может привести к тотальному кризису в стране. Об этом Гройсман заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"В случае неутверждения этого закона я могу сказать, что единственным ответом на это может быть тотальный кризис, обесценивание доходов украинцев и много других проблем", – сказал глава правительства.

Премьер напомнил, что проект бюджета-2019 предусматривает рост пенсий для военных уже с 1 января 2019 года, перерасчет пенсий для всех категорий с 1 марта, повышение минимальной зарплаты и ряд других инициатив. Поэтому, по его словам, депутаты в условиях военной агрессии России не должны действовать по принципу политической целесообразности при принятии госбюджета.

"Это сбалансированный бюджет, который обеспечит в 2019 году стабильность и экономический рост", – добавил Гройсман.

Напомним, бюджет-2019 в первом чтении Рада приняла 18 октября. А 5 ноября первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Василий Амельченко посетовал, что правительство еще не передало парламенту подготовленный ко второму чтению законопроект о госбюджете-2019.

Во втором чтении проводится повторное голосование за проект закона в целом. Если после внесения правок проект закона принят, то народные депутаты уже могут проголосовать и за принятие закона о бюджете. Третье чтение, если таковое понадобится, должно состояться не позднее 25 ноября. Крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря.

  • Рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%. 
  • Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. 
  • Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.
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Источник:

УНИАН

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