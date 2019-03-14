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Гройсман увидел "ловушку" в предложении Коболева по цене на газ для украинцев

Сегодня, 19:59

Премьер заявил, что не может допустить отмены ограничения цены на газ

Фото: Кабинет министров Украины
Гройсман увидел "ловушку" в предложении Коболева по цене на газ для украинцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/144/a11/5c8144a11bc41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/144/a11/5c8144a11bc41.jpg Экономика Премьер заявил, что не может допустить отмены ограничения цены на газ

В предложении главы компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева об отмене специальных обязательств по продаже газа населению "может быть ловушка". Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

"По ценам. Правительство ограничило цену – она не может быть больше 8,55 [грн] за кубометр. Если "Нафтогаз" сможет продавать дешевле, я это поддерживаю. Если они это сделают, я это поддерживаю и вперед. Но в предложении "Нафтогаза" может быть ловушка", – сказал глава правительства.

 Он напомнил, что в компании предлагают отменить ограничение цены.

"Если мы отменим ограничение, завтра они придут и скажут, что цена выросла и должно быть (для потребителей) 10 или 11 грн [за кубометр]. Я этого допустить не могу. У нас установлен предел – 8,55. Все, что ниже, – полностью поддерживаю и даже требую – чем дешевле продавать газ, тем лучше", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, этой весной в Украине планируется очередной рост тарифов на газ. Однако, по мнению Коболева, полная либерализация поставок для всех потребителей позволила бы не повышать цену. Он обратился к Кабмину с просьбой отменить постановление о режиме спецобязательств.

Коболев объяснил, что сейчас цена газа на международном рынке заметно упала, но украинцы не смогут ощутить эффект от этого, так как не имеют права самим выбирать поставщика.

По его расчетам, цена газа с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку ожидается на уровне примерно 8,38 грн за кубометр, но, согласно указанному постановлению, население платит по 8,55 грн за кубометр.

При этом с 1 мая 2019 года цена на газ для населения должна вырасти до 9,85 грн за кубометр.

Ранее эксперты объяснили, реально ли снизить цену на газ для украинских потребителей:

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Тег газ, Нафтогаз, цена на газ, Гройсман, Нафтогаз Украины, Коболев

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