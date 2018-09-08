Гройсман заявил о "конструктивных отношениях" с МВФ

Сегодня, 01:24

Премьер пообещал отчитаться о результатах переговоров

twitter.com/VGroysman
twitter.com/VGroysman

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пообещал через две недели сообщить о результатах переговоров с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. 

"Ранее меморандум с кредиторами подписывали и не выполняли обещанное. А это подорвало доверие к Украине. Я должен решать этот вопрос. Миссия МВФ приехала. Мы работаем, у нас конструктивные отношения. Через 2 недели сообщим о результатах переговоров", – написал он. 

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Комментируя сотрудничество Украины и МВФ, премьер отметил: "Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты".

Ранее в Минфине сообщили, что Украина выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом. 

Как сообщалось, в четверг, 6 сентября, в Украине начала работу миссия МВФ и продлится она до 19 сентября.

Ранее глава НБУ Яков Смолий отмечал, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы. В Нацбанке спрогнозировали, что очередной транш финансовой помощи от МВФ Украина сможет получить осенью 2018 года.

А политолог Алексей Голобуцкий отмечал, что если миссия МВФ должна прибыть в Киев, уже достигнут консенсус по вопросу цены на газ.
экономика, переговоры, премьер, Гройсман, МВФ, миссия МВФ

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"Сегодня"

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