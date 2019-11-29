Грозит ли Европе газовый коллапс из-за России: прогноз эксперта

Фото: "Укртрансгаз"

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Несмотря на высокие риски остановки транзита газа через Украину с 2020 года, газового коллапса после Нового года ожидать не следует. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

"Во-первых, сегодня в газохранилищах Европы есть до 100 миллиардов кубов, значительная часть которого – это газ, который принадлежит именно "Газпрому". Он его умышленно транспортировал туда. У нас сейчас пики транзита газа идут. Не потому, что сейчас на него спрос. Они закачивают газ для того, чтобы иметь потом возможность не заключать соглашение с Украиной. А весной у России уже будет возможность шантажировать Европу с требованием максимально прокачивать газ по "Северному потоку – 1" и "Северному потоку – 2" на следующий отопительный сезон", – объяснил Кушнирук.

О том, чем грозит рядовым украинцам прекращение транзита газа, и что с этим собираются делать власти, читайте подробнее на сайте "Сегодня" в материале "Кабмин фиксирует цену на газ: переплатим или сэкономим".

Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года – продлить действующий или заключить новый договор сроком на год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже. 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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