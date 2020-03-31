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Группа ICU сохранила лидерство на рынке управления активами по итогам 2019 года

31 марта, 14:22

Актуально

Группа ICU подвела итоги управления локальными активами за 2019 год

В ICU сообщили, что активы инвестиционных и пенсионных фондов под управлением группы в Украине, с учетом успешной реализации ряда проектов в области недвижимости и прямого инвестирования, превышают 2 млрд грн. Размер и доходность данных фондов по-прежнему являются одними из самых высоких на украинском рынке.

"Наши приоритеты – упрощение доступа клиентов к финансовым продуктам, диджитализация и региональная экспансия. В прошлом году мы внедрили онлайн -системы доступа и платежей, в том числе за счет работы с платежными системами Приват и Портмоне. Сейчас мы уже подключились и к Монобанк. Также мы существенно расширили клиентскую базу в Днепре, Харькове, Одессе и Львове. Все это стало основой высоких показателей в 2019 году", – прокомментировал Константин Стеценко, соучредитель группы ICU.

Фонд Облигаций под управлением ICU – крупнейший в своем сегменте в Украине, активы фонда – 219.9 млн грн, доходность за прошлый год составляет 21.15%, что на 6% превышает украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) и более чем в 5 раз обгоняет инфляцию за 2019 год.

"Пенсионные активы под нашим управлением выросли на 19% до 555 млн грн, по этому показателю мы занимаем первое место среди всех КУА, управляющих активами негосударственных пенсионных фондов в Украине. При этом доходность наших фондов уже четвертый год подряд опережает инфляцию, несмотря на консервативные стратегии инвестирования", – отмечает Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU.

Открытые негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ICU "Династия", "Эмерит-Украина" и "Взаимопомощь" продемонстрировали доходность 19.04%, 19.03% и 17.75% соответственно заняли 2, 3 и 4-е места среди всех зарегистрированных открытых НПФ в стране, а корпоративный НПФ "Укрэксимбанк" под управлением ICU c показателем 13.06% занял второе место среди корпоративных пенсионных фондов.

Справка. Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы, управляет активами в размере более 500 млн долларов США. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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ICU Макар Пасенюк Константин Стеценко

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