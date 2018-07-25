Грядет свободная торговля: Украина и Израиль вдвое увеличат товарооборот

Украина и Израиль планируют в течение ближайших 5 лет увеличить товарооборот до 2 млрд долларов в год – с нынешних 772 млн долларов. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"Встретился с министром экономики и промышленности Израиля Эли Коэном. Договорились увеличить на протяжении пяти следующих лет товарооборот до 2 млрд долларов", – написал Кубив на своей странице в Facebook.

Кубив также отметил, что Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем должно быть заключено до конца 2018 года.

Кроме того, страны намерены развивать кооперацию в сфере инноваций и высоких технологий.

"Призвал израильский бизнес к созданию совместных предприятий в Украине, которые будут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью в целом ряде сфер – от АПК до промышленности", – добавил Кубив.

Напомним, в марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о свободной торговле. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, потенциал торговли Украины и Израиля друг с другом составляет 5 млрд долл. с возможным ростом ежегодно на 20%.

О том, что переговоры с Израилем о создании ЗСТ вышли на финишную прямую, еще в сентябре-2017 заявляла замминистра экономразвития, торговый представитель Украины Наталья Микольская. По ее словам, для Украины важно, чтобы ЗСТ заработала для участия украинского бизнеса в глобальных цепочках добавленной стоимости в контексте участия Израиля в Региональной конвенции Пан-Евро-Мед.