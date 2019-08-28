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"Грязное" золото: на мировом рынке появились контрафактные слитки

28 августа, 11:23

С помощью таких слитков отмываются нелегальные доходы, пишут западные СМИ

Фото: REUTERS/Ilya Naymushin

Фото: REUTERS/Ilya Naymushin

На на мировом рынке за последние три года, пока растут цены на золото, появились контрафактные слитки на сумму не менее 50 млн долларов. Слитки продаются под видом изделий известных золотоперерабатывающих компаний, сообщает Reuters со ссылкой на руководителей банков, перерабатывающих предприятий и других компаний.

По словам источников, выявленные слитки золота высокого качества отмечены фиктивными штампами крупнейших швейцарских компаний по переработке этого металла.

Уже найдено около 1000 килограммовых слитков контрафактного золота. Однако это относительно небольшое число, учитывая, что заводы производят 2-2,5 млн таких изделий в год. Однако качество контрафактной продукции очень высоко, в связи с чем еще не одна тысяча подделок, которые не смогли распознать, может быть в обращении.

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Речь идет не о поддельном золоте с примесью более дешевых металлов, а именно о контрафактной продукции: в данном случае драгоценный металл обладает очень высоким качеством. Такие слитки с фиктивными штампами известных заводов производят для отмывания нелегально приобретенных доходов и незаконной торговли золотом.

"Поддельные слитки сделаны очень профессионально. <...> Намного больше все еще находятся в обращении", — заявил глава швейцарского завода Valcambi Майкл Мезарик. 

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Источники не располагают точной информацией о происхождении слитков, однако считают, что они могут происходить из Китая - крупнейшего мирового производителя и импортера золота. Представители Шанхайской биржи золота, регулирующей рынок этого металла в Китае, заявили, что у них нет сведений о возможном производстве контрафакта в КНР или его транспортировке, и указали, что вся продукция проходит тщательную проверку.

Напомним, ранее Китай неожиданно урезал закупки золота. Народный банк КНР начал проводить жесткую политику в этом вопросе.

Также сайт "Сегодня" писал, что центральные банки мира побили 6-летний рекорд по закупкам золота за первый квартал 2019 года. Лидером по скупке золота стал Центробанк РФ.

О том, как в Бразилии "по-голливудски" украли сотни центнеров золота, смотрите видео новостей "Сегодня":

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Китай слиток золото контрафакт

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