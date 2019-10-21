Хакеры в ударе: в Украине вдвое выросла киберпреступность

Киберполиция становится активнее, но многие дела так и не доходят до правоохранителей

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За последние пять лет в Украине количество информационных преступлений возросло минимум в 2,5 раза, а в даркнете становится все больше предложений для хакеров. Как объясняет платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот", преступления в сфере информационных технологий (киберпреступления) – это различные виды преступлений, совершаемые при помощи компьютера и сети интернет.

В частности, киберпреступники охотятся на персональные данные, банковские счета, пароли и другую информацию, которая существует в электронном виде. Потерпевшими могут стать как физические лица, так и бизнес и государственный сектор. Такие нарушения в Украине, в частности, описаны в ст. 361 Уголовного кодекса "Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей".

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Специалисты подсчитали, что скачок числа всех киберпреступлений состоялся в 2017 году. И после этого количество киберпреступлений получило тенденцию к расту. Так, в 2017 было зафиксировано 1795 дел, в 2018 — 1023, за последние полгода – уже 1005.

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Эксперт отмечают, что скачок 2017 года в значительной степени связан с вирусом Petya.

"В 2017 году от вируса Petya пострадали тысячи компаний. Вероятно, именно с этим связан резкий скачок киберпреступности в то время. Тогда заявления в киберполиции о данных, потерянных из-за этого вируса, часто оставались без ответов. Сейчас ситуация несколько изменилась. И увеличение количества таких преступлений в последние два года в значительной мере связано с тем, что постепенно штат сотрудников киберполиции расширяется и больше уголовных дел начинают расследовать. Но, к сожалению, львиная доля таких дел так и не доходит до суда", – прокомментировал ситуацию адвокат Максим Лазарев.

Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, как работают киберпреступники в Украине. Убытки от кибератак уже составляют сотни миллионов долларов в год:

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