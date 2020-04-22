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Хаос на рынке: цены на нефть лихорадит после обвала

22 апреля, 09:49

Ксения Капустинская

Коллапс на нефтяном рынке показывает глубину глобальных экономических проблем

Стоимость нефти продолжает хаотично изменятся на фоне падения спроса и дефицита свободных емкостей для хранения сырья: фьючерсы на WTI, начав сессию 22 апреля с роста на 10%, затем перешли к снижению. Аналитики отмечают, что ситуация на нефтяном рынке показывает масштаб проблем, с которыми столкнулась мировая экономика, и это ведет бегству инвесторов от риска.

Так, июньский контракт на WTI торговался в 9:40 по киевскому времени на уровне 10,7 доллара за баррель, подешевев на 0,87 доллара, или на 7,52%. Июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на 2,65 доллара (13,7%) – до 16,68 доллара за баррель, минимума за 18 лет.

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Коллапс рынка, начавшийся 20 апреля с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI, распространился 21 апреля на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки на спот. Это показало, что речь идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной тенденции.

Участники рынка убеждены, что компании-производители слишком медленно реагируют на изменение конъюнктуры. Президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy, бывший советник Белого дома Боб МакНэлли сказал The Wall Street Journal, что спрос на рынке сокращается в 2-3 раза быстрее, чем предложение, и в этой ситуации обвал цен – жесткий, но эффективный способ заставить производителей оставить нефть под землей.

Главный сырьевой аналитик BNP Paribas Гарри Чилингуриан считает, что производители уже законтрактовали большое число майских поставок и по-настоящему смогут приступить к снижению производства только в июне. Ситуация на рынке делает более вероятным введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт нефти, добавил МаккНэлли. При этом сам Трамп уже пообещал поддержать нефтегазовую промышленность Штатов государственными резервами.

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Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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нефть цена на нефть коллапс Brent WTI фьючерсы

Источники: Сегодня , Интерфакс

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