Химические гиганты Беларуси присоединяются к забастовке

Коллективы одного из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений "Беларуськалия" и нефтехимического комплекса "Нафтан" присоединятся 17 августа к забастовке, в которой уже участвуют несколько крупных предприятий Беларуси. Об этом сообщает TUT.BY.

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В течение недели работники этих предприятий выражали свое несогласие с происходящим в стране и требовали остановить насилие со стороны правоохранительных органов, освободить всех задержанных и политзаключенных, провести новые честные выборы. Поскольку их требования так и не были выполнены они выпустили новые обращения.

"Мы увидели нежелание главы предприятия и сенатора Ивана Головатого хотя бы малейшим образом выйти из сложившейся ситуации. Мы не можем оставаться в стороне от происходящего беспредела, мракобесия и террора по отношению к мирному населению. Это немыслимо, что наша многострадальная страна была превращена в концлагерь, где невинных граждан и их детей кидают в тюрьмы и жестоко пытают. Мы не желаем кормить карателей, избивающих нас за наши же налоги", – говорится в заявлении работников "Беларуськалия".

Предприятие намерено присоединится к общенациональной забастовке с 8:00 утра 17 августа 2020 года.

"Она будет заключаться в остановке всех горнодобывающих и проходческих комплексов и отделений силивинитных обогатительных фабрик, а также выполнения работ на вспомогательных цехах. Это будет происходить до полного и безоговорочного выполнения наших требований", – также говорится в заявлении.

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С открытым обращением также выступили работники "Нафтана": "Мы солидарны с народом Республики Беларусь. Мы заявляем: у нас нет доверия к действующей власти, так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране... Мы не признаем результаты этих выборов, как и многие граждане нашей страны".

В случае невыполнения требований в 14-дневный срок работники ОАО "Нафтан" намерены бастовать ежедневно с 12:00 до 15:00 до неопределенного срока. В случае невыполнения их требований в полном объеме они обещают остановить технологический процесс на работающих цехах и производствах.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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